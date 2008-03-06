Громадські організації вимагають ліквідувати Компартію України

Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих і ще 11 громадських організацій подали до Окружного адміністративного суду міста Києва позовні заяви про скасування Міністерством юстиції державної реєстрації Комуністичної партії України.

Про це йдеться у листі Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, який має УНІАН.

У листі, зокрема, повідомляється, що Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення відкрити провадження в адміністративній справі і призначити її до розгляду на судовому засіданні 11 березня цього року. Копію відповідної ухвали суду додано до листа.