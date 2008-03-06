Легендарного «Железнякова» планують відреставрувати до 225-річчя Севастополя

Влада Севастополя до 225-річчя міста має намір відреставрувати паровоз легендарного бронепоїзда «Железняков».

Як передає кореспондент УНІАН, виконуючий обов`язки голови міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН на засіданні оргкомітету з підготовки міста до ювілейної дати зазначив, що «паровоз проржавілий і, якщо не зайнятися ним сьогодні, місто може втратити пам`ятник, який розповідає про героїчну історію оборони Севастополя в роки Другої світової війни». Він також озвучив відповідне доручення голови міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА.

За інформацією відділу у справах преси та інформації міської держадміністрації, бронепоїзд «Железняков» було побудовано робітниками Севастопольського морського заводу в листопаді 1941 року, і він громив фашистів на севастопольській землі з 7 листопада 1941 року по 28 червня 1942 року, здійснивши 140 бойових рейдів на передову.

Після війни паровоз водив потяги кримськими магістралями до 1967 року, коли був встановлений на вічну стоянку як реліквія на площі Ревякіна.