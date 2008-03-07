У Ющенка побажали кожної з жінок відчувати себе неповторною

Постіний Представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО привітав кримчанок з "прекрасним святом весни, краси та відродження" – Міжнародним жіночим днем – 8 Березня.

"В усі часи жінка була і є символом щастя, добробуту й злагоди у сім’ї та суспільстві. І недаремно на Україні жінок називають Берегинями. Своєю невтомною турботою про родину, вірністю і добротою, ніжністю і милосердям ви заслужили шану і глибоку повагу нас - чоловіків", - йдеться у вітанні.

Л.ЖУНЬКО вдзначив, що чоловіки вдячні жінкам "за розуміння і підтримку, любов і кохання", які роблять чоловіків "сильнішими, надихають на нові звершення".

Представник Ющенка побажав кримчанкам міцного здоров’я, радості й любові. "Нехай кожна з Вас щодня відчуває себе єдиною і неповторною, а здійснення Ваших мрій і бажань буде високою метою для всіх справжніх чоловіків", - говорить Л.ЖУНЬКО.