Курс долара б`є рекорди мінімуму

Курс долара щодо єдиної європейської валюти сьогодні досягнув нового історичного мінімуму, подолавши відмітку в 1,54 дол./євро. Інвестори, як і раніше, чекають рецесії американської економіки і подальшого зниження облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США, що продовжує негативно впливати на курс долара.

Додатковим ударом для долара стало збереження облікових ставок Європейського центробанку і Банку Англії, про що було оголошено напередодні. В ході торгів в електронній системі EBS курс долара щодо євро досягав значення в 1,5405 долл./євро, передає Reuters.