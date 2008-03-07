Секретаріат Президента стурбований екологічним станом Херсонеса

Заступник Глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ закликав у рамках виконання Указу Глави держави Віктора ЮЩЕНКА «Про проведення Весняної толоки з озеленення та благоустрою» звернути особливу увагу на екологічний стан заповідників.

Як ідеться у повідомленні прес-служби Президента, зокрема, Ю.БОГУЦЬКИЙ закликав звернути увагу на екологічний стан національного заповідника «Херсонес Таврійський» (Севастополь), зважаючи на те, що 2008 рік Главою держави оголошений Роком туризму і курортів.

Заступник Глави Секретаріату Президента також запропонував активніше залучити до виконання Указу громадські організації екологічного спрямування.