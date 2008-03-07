Керівництво Криму побажало жінкам безмежного щастя

Рада міністрів і Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим привітали кримчанок з весняним святом – 8 Березня.

«Сьогодні практично немає сфер діяльності, де б не трудилися жінки – ви успішно працюєте і вносите неоцінимий внесок до розвитку економіки і науки, соціальної сфери, культури і мистецтва. При цьому в будь-яких життєвих обставинах вам вдається зберігати кращі якості: надійність і турботу, уміння співпереживати і серцеве тепло, мудрість і велике терпіння», - йдеться у вітанні.

Керівництво Криму побажало жінкам благополуччя і процвітання, вічної молодості і щирої любові, безмежного щастя і сонячного настрою. «Хай у вашому житті буде якомога менше засмучень, образ і переживань, а вас оточують тільки гідні чоловіки, - відзначило керівництво АРК. - Міцного здоров`я вам і вашим рідним, дітям і внукам. Добра і благополуччя кожному будинку».