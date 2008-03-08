Екологи вимагають прибрати «терикон»

Кримська організація Партії зелених України заявляє, що влада так і не зробила рішучих дій з моніторингу і попередження появи нових джерел забруднення в Керченській протоці.

Крім того, кримські «зелені» нагадують, що біля причалу Керченського морського порту «височіє терикон» з декількох тисяч тонн мазутово-піщаної суміші, «споруджений» після аварії судів в Керченській протоці 11 листопада 2007 року. «З весняним теплом терикон вже став «відтавати» і скоро мазут знову потрапить у води протоки», - підкреслюють «зелені».

«Комісії всіх рівнів (державні і регіональні, відомчі і підвідомчі) засідають, виносять резолюції, «а віз і нині там.», - йдеться в повідомленні прес-служби Кримської ПЗУ.