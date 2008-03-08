У Збройних Силах України - 18 тисяч жінок-військовослужбовців

У Збройних Силах України проходять службу та працюють понад 50 тисяч жінок. З них майже 18 тисяч – жінки-військовослужбовці, з яких 6,4 % - офіцери, 12,6% - жінки-прапорщики, 80% - жінки, які проходять службу за контрактом. Ще 119 дівчат навчаються у вищих військових навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, щодня на бойове чергування з протиповітряної оборони держави заступає майже 300 жінок-військовослужбовців.

Представниці прекрасної статі проходять службу та працюють в усіх видах та родах військ Збройних Сил України. Найбільше вони представлені у частинах і з’єднаннях Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗС України.