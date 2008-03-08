Президент привітав українських жінок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українських жінок зі святом 8 Березня.

У вітанні, текст якого оприлюднено на офіційному сайті глави держави, зазначається: “Я вітаю вас зі святом весни, зі святом жіночої краси, яка сьогодні розквітає в Україні. У моєму серці - найніжніші почуття до вас. У серцях мільйонів українських чоловіків - зачарованість вами, відданість вам і вдячність за вашу любов”.

Президент бажає жінкам “щастя, кохання і справжньої, так необхідної впевненості, що у нашому житті, у наших стосунках, у наших сім`ях усе буде гаразд. Усе що, ми робимо, - робимо для вас. І цей день, і День матері у травні, і, певно, кожен кращий наш день присвячуємо вам. Любимо вас, шануємо вас і дякуємо вам - нашим матерям, нашим дружинам, коханим і подругам, нашим донькам - усім найважливішим жінкам у нашому житті”.

“Весна - в Україні. Вітаю вас з весною, - йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА. - Міцного вам здоров`я, сповнення усіх ваших бажань і мрій, натхнення, доброго гумору і такої ж великої мудрості, яка оберігає нас усіх. Зі святом любові і надії я вітаю вас, найчарівніші, найкращі у світі українські жінки!”.