Починається Великий піст
13:58, 10 березня 2008Крым
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Є найсуворішим і найголовнішим
У православних християн сьогодні починається Великий піст.
Цей піст, тривалістю 40 днів, є найсуворішим, найголовнішим і найдовшим з чотирьох багатоденних постів християн у році.
Завтрашній день відкриває Страсний тиждень, Великий піст пов`язаний з християнським переказом про піст Ісуса Христа в пустелі.
Християни в пісні тижні не винні їсти певні продукти, а також грішити.
Завершенням посту є Великдень - головне свято православних християн.
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