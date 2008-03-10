У православних християн сьогодні починається Великий піст.

Цей піст, тривалістю 40 днів, є найсуворішим, найголовнішим і найдовшим з чотирьох багатоденних постів християн у році.

Завтрашній день відкриває Страсний тиждень, Великий піст пов`язаний з християнським переказом про піст Ісуса Христа в пустелі.

Християни в пісні тижні не винні їсти певні продукти, а також грішити.

Завершенням посту є Великдень - головне свято православних християн.