У Криму викрили громадян, які продали дівчину у секс-рабство

У Крим викрито п’ятеро громадян, які завербували та переправили через державний кордон України до Королівства Бахрейн для надання сексуальних послуг місцеву жительку.

Як повідомляє прес-служба МВС України, дівчину оголошено в розшук та матеріали стосовно неї виділено в окреме провадження.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини” КК України.