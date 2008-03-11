У Криму викрили громадян, які продали дівчину у секс-рабство
18:50, 11 березня 2008Крым
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Порушено кримінальну справу
У Крим викрито п’ятеро громадян, які завербували та переправили через державний кордон України до Королівства Бахрейн для надання сексуальних послуг місцеву жительку.
Як повідомляє прес-служба МВС України, дівчину оголошено в розшук та матеріали стосовно неї виділено в окреме провадження.
За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини” КК України.
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