Кримчанин розбився, впавши з даху п`ятиповерхівки

Говорять, нещасний випадок

У смт Орджонікідзе (Феодосія, Крим) чоловік розбився, впавши з даху п`ятиповерхового будинку. Як ідеться в повідомленні прес-служби Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок відбувся напередодні. По прибуттю лікарем «швидкої допомоги» була констатована смерть чоловіка – мешканця смт Орджонікідзе, 1980 року народження. Розслідуванням нещасного випадку займається феодосійська міліція.

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