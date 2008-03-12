Кримчанин розбився, впавши з даху п`ятиповерхівки

10:13, 12 березня 2008
Крым
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Говорять, нещасний випадок

У смт Орджонікідзе (Феодосія, Крим) чоловік розбився, впавши з даху п`ятиповерхового будинку.

Як ідеться в повідомленні прес-служби Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок відбувся напередодні.

По прибуттю лікарем «швидкої допомоги» була констатована смерть чоловіка – мешканця смт Орджонікідзе, 1980 року народження.

Розслідуванням нещасного випадку займається феодосійська міліція.

 

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