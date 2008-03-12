У Сімферополі продовжує зберігатись епідемічно напружена ситуація

Згідно з інформацією "Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій" МОЗ України, протягом 2 - 10 березня захворюваність на грип та інші респіраторні інфекції в опорних базах Центру знизилась на 7,4% та становить 64 693 особи при інтенсивному показнику 66,95 на 10 тис. населення. За аналогічний період 2006 року інтенсивний показник захворюваності становив 62,37 на 10 тис. населення, що свідчить про вищу активність епідемічного процесу грипу у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі МОЗ України.

За інформацією директора Центру грипу Аркадія Фролова, у двох контрольних містах, - Львові та Сімферополі, - продовжує зберігатись епідемічно напружена ситуація, про що свідчать показники реальної захворюваності на респіраторні інфекції. Епідемічні пороги перевищені у Львові - на 19,6%, Сімферополі - на 8,9%. В інших контрольних містах, у тому числі і в Києві, епідемічна хвиля захворюваності на грип знизилась за параметри регіональних епідемій.

За минулий тиждень зафіксовано летальний випадок від грипу. У Донецькій області загинула дівчинка (1 рік 4 місяці). Незважаючи на термінову госпіталізацію та реанімаційні заходи дитину врятувати не вдалось. Попередній діагноз - епілепсія, судорожний синдром, - не підтвердився. Натомість, за результатами досліджень методом ІХА та методом люмінесцентної мікроскопії виявлено позитивний результат до грипу В у зразках легень. За даними медиків, причиною смерті стала блискавична форма грипу.

Станом на кінець минулого тижня (7 березня 2008 р.), за оперативною інформацією місцевих органів управління освітою, по Україні у 582 загальноосвітніх навчальних закладах призупинено навчально-виховний процес, не навчається - 221,1 тис. учнів. Порівняно зі статистикою від 5 березня 2008 року, кількість шкіл, що перебувають на карантині, зменшилася на 88 одиниць, кількість учнів - на 14,0 тис. осіб.

Виходячи з вищевикладеного можна вважати, що на даному етапі спостерігається зниження активності епідемічного процесу грипу. Проте, зменшувати обсяг протиепідемічних, профілактичних та організаційних заходів, які повинні сприяти зниженню захворюваності на грип та ГРІ, підстав немає.