В Євпаторії податківці накрили підпільний ”цегляний” цех

18:34, 12 березня 2008
Крым
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Матеріали готуються до передачі до суду

В районі Євпаторії в ході проведення оперативних заходів співробітники податкової міліції виявили і присікли діяльність «підпільного» цеху по виробництву будівельної цеглини.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, організував діяльність нелегального цегляного виробництва 30-річний житель Сімферополя. Чоловік виготовляв і продавав будматеріал без необхідних документом: свідоцтва про державну реєстрацію, дозволу на розміщення об`єкту торгівлі, дозволів на роботу від МНС і СЕС.

Співробітники податкової міліції вилучили устаткування для виробництва будівельної цеглини на суму близько 37 тисяч гривень.

Матеріали перевірки готуються до передачі до суду.

 

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