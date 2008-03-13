Троє нетверезих молодих людей намагалися осквернити мечеть - Меджліс

У селі Октябрьське Первомайского району Криму невідомі вчинили спробу здійснення акту вандалізму мечеті, заявляє Меджліс кримськотатарського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, за інформацією голови місцевої мусульманської громади «Кипчак» Сейтбекира АБДИШЕВА, ввечері 12 березня троє невідомих молодих людей, серед яких була й дівчина, в нетверезому стані зламали вхідні двері мечеті.

«Проте не встигли продовжити свої хуліганські дії, оскільки один із місцевих жителів став свідком події й попередив можливе осквернення святого місця», - повідомляє Меджліс.

Чоловік покликав сусідів і повідомив до правоохоронних органів. «Одного зі зловмисників було відразу ж затримано, але двом іншим вдалося втекти», - повідомив С.АБДИШЕВ.

Один із родичів затриманого вже відновив зламані двері молитовного будинку.

Зараз ведеться дослідча перевірка й вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 296 ч. 2 (хуліганство) Кримінального кодексу України, повідомили в Меджлісі.