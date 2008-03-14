Ну і ну! Порно опинилося на сайті міськради

Порно - на сайті Джанкойської міськради Криму. Фото, відео з відвертими зображеннями виявив депутат Руслан Єрьоменко. Про те, що на офіційному сайті є порнографія, він дізнався випадково. Признається, був украй здивований.

Пікантні знімки знаходилися в розділах форуму сайту. Наприклад, в розділі "Питання, пов`язані з суспільним життям міста" створені теми: зірки порно, груповий секс, всього 312 подібних.

У мерії розводять руками: посада системного адміністратора в штатному розкладі не передбачена. Від коментарів в міськраді відмовилися, але неофіційно чиновники повідомили: конкретно за сайт ніхто не відповідав. Знали в мерії про порнографію на своєму сайті чи ні, значення не має, факт розповсюдження порно - в наявності, вважає юрист Ігор Атаманов. Посилається на 301 КК і Закон України "Про захист суспільної моралі".

Руслан Єрьоменко має намір розібратися: хто і навіщо розміщував порнографію на сторінках муніципального сайту. Для цього звернувся до мера і в правоохоронні органи.

Зараз порнографія з сайту зникла. Разом з порнофото і відео повністю удалили всі розділи форуму сайту.

За матеріалами Чорноморської ТРК