Президент вирішив виявити зловживання в системі закупівель

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить до 24 березня створити міжвідомчі робочі групи з перевірки додержання законодавства у сфері державних закупівель.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, В.ЮЩЕНКО направив голові Ради міністрів АР Крим, голові Севастопольської міської державної адміністрації, головам обласних, Київської державних адміністрацій листа, в якому просить створити міжвідомчі робочі групи з перевірки додержання законодавства у сфері державних закупівель на рівні АРК, областей, міст Києва та Севастополя, районів.

Глава держави пропонує включити до складу міжвідомчих груп представників відповідних республіканських, обласних, міських, районних управлінь (відділів, груп) Державного казначейства України, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету України, органів прокуратури, державної контрольно-ревізійної служби, державної податкової служби України.

В.ЮЩЕНКО вважає за доцільне визначити для зазначених груп такі завдання: аналіз проблемних питань у сфері державних закупівель та причин їх виникнення; виявлення зловживань та фактів проявів корупції при проведенні тендерів як з боку організаторів, так і учасників торгів; своєчасне інформування відповідних правоохоронних органів про факти порушення законодавства у сфері закупівель та контроль за подальшим реагуванням відповідно до вимог законодавства.

Про створення зазначених робочих груп голова кримського уряду і керівники держадміністрацій мають доповісти до 30 березня, а в подальшому щомісячно до 5 числа інформувати про їх роботу.