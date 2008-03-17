Москаль: Кримський спікер достроково заплатив за Mercedes

17:33, 17 березня 2008
Крым
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Навіщо ця комедія з кредітом на 15 років?

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО достроково розплатився за автомобіль «Mercedes-Benz» вартістю понад 1,2 млн. грн., заявляє радник міністра внутрішніх справ України, заступник голови парламентського комітету з боротьби з оргзлочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ.

«У Криму не буде інфляції. Тому що минулого року пан ГРИЦЕНКО узяв «Мерседес» за 1 мільйон 200 тисяч на 15 років, і цього року вже 10 днів як всю суму погасив повністю», - заявив Г.МОСКАЛЬ сьогодні журналістам у Сімферополі.

За даними Г.МОСКАЛЯ, останній транш за престижний автомобіль становив 600 тис. грн. «Ви придбали інвестиції в Криму! - пожартував депутат. - Звідки ж гроші: 600 тисяч відразу? Напевно, з`явилася якась інвестиція. Те, що він обіцяв: 15 років справно сплачувати зі своєї зарплати (за автомобіль – УНІАН), на жаль, він вас обдурив».

”Навіщо треба було робити ось цю комедію, брати на 15 років (кредит - УНІАН), а взяти за півроку 1,2 млн. внести в банк”, - здивувався Г.МОСКАЛЬ.

У Верховній Раді Криму кореспондентові УНІАН не стали коментувати заяву Г.МОСКАЛЯ, зазначивши, що кримського спікера поки що немає на місці.

Як повідомляв УНІАН, покупка кримським спікером автомобіля представницького класу ”Mercedes-Benz S500 Long” за понад 1,2 млн. грн. викликала резонанс у пресі.

На прес-конференції 26 липня 2007 року тодішній заступник генерального прокурора України – прокурор АРК Віктор ШЕМЧУК заявив, що покупка для А.ГРИЦЕНКА автомобіля незаконна і суперечить постанові Кабінету міністрів України, якою встановлені граничні ціни при покупці товарів для чиновників.

Через деякий час кримський спікер заявив, що він придбав автомобіль за особисті кошти, взявши кредит у комерційному банку. Кредитний договір, за його словами, був укладений на 15 років. А.ГРИЦЕНКО заявив, що його зарплата дозволяє щомісяця сплачувати кредит.

 

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