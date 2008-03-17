Прес-конференція ”Генерал Іллічов оголосив війну міліційним профспілкам”

18 березня - 12.00. Прес-конференція "Генерал Іллічов оголосив війну міліційним профспілкам". Прес-конференцію проводять голова Кримської республіканської організації профспілки атестованих співробітників МВС Володимир МЕРЦАЛОВ; заступник голови Кримської республіканської організації профспілки атестованих співробітників МВС Олександр ЩУРІК та ін. Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к. 106).

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