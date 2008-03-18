Зовнішню рекламу алкоголю і тютюну заборонили

Верховна Рада України заборонила зовнішню рекламу алкоголю і тютюну.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» в цілому проголосували 425 народних депутатів із 448, зареєстрованих у залі.

Законом забороняється реклама тютюнових виробів, алкогольних та слабоалкогольних напоїв не лише у засобах внутрішньої реклами, рекламі на транспорті, на перших та останніх сторінках обкладинок журналів, радіо, телебаченні, крім регламентом відведеного часу та спеціально виставкових заходів, але й на засобах зовнішньої реклами.