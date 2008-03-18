Кримський спікер вимагає від свого екс-радника припинити хуліганство

Питання виділення земельних ділянок для кримських татар повинні вирішуватися органами місцевого самоврядування автономії спільно з Радою представників кримськотатарського народу, а не окремими представниками кримських татар, які сьогодні спекулюють земельною проблемою. Про це заявив кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомляє його прес-секретар Алла ГОРЕВА.

За словами А.ГРИЦЕНКА, в більшості учасники акції протесту біля стін парламенту Криму "дезинформовані організаторами" акції. "Їх просто використовують - ради задоволення власних амбіцій", - вважає глава кримського парламенту.

"Учасники цієї акції повинні зрозуміти, що не барабанний бій по бочках, не Даніял АМЕТОВ і йому подібні, сьогодні має право вирішувати кому, як і коли буде виділена в Криму земля під индивидульно-житлове будівництво депортованим. Це компетенція місцевих рад, які спільно з Радою представників кримськотатарського народу при Президентові України повинні розглядати всі заяви від кримських татар на отримання земельних ділянок в автономії", - відзначив глава кримського парламенту.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що "такий підхід, що виключає політичні спекуляції і фінансові махінації з виділенням земельних ділянок, мабуть, дуже не влаштовує окремих представників кримських татар, які звикли паразитувати на потребах свого народу". Саме тому сьогодні під стінами кримського парламенту ми маємо справу з відвертим хуліганством", - сказав він.

Місцеві ради в найкоротші терміни повинні розглянути абсолютно всі заяви від жителів Автономної Республіки Крим на виділення земельних ділянок, незалежно від національності і віросповідання, додав А.ГРИЦЕНКО.

Нагадаємо, Д.АМЕТОВ колись був радником голови ВР АРК А.ГРИЦЕНКА.