Росприроднагляд готовий вивчити претензії України з відшкодування збитку

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері природокористування (Росприроднагляд) готова вивчити претензії України з відшкодування збитку від аварії в Керченській протоці.

Як передає радіостанція «Ехо Москви», про це заявив заступник голови Росприроднагляду Олег МІТВОЛЬ.

Водночас він зазначив, що поки позовної заяви від української сторони не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці в результаті шторму зазнали катастрофи близько десяти суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, який розламався, у море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі Криму було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском.

18 березня на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке відбулося в Керчі під головуванням першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, було ухвалено рішення звернеться до РФ щодо стягнення з російських судновласників збитків, яких зазнала Україні в результаті аварії судна в Керченській протоці, на суму понад 1 мільярд доларів.