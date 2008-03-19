Виявлено тіло восьмого, останнього зниклого моряка з «Ванесси»

В Азовському морі знайдені всі зниклі члени екіпажу затонулого болгарського суховантажу «Ванесса».

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби МНС, полковник служби цивільного захисту Ігор КРОЛЬ.

Як вже повідомляв УНІАН, сьогодні о 7.50 у Приморському районі Запорізької області рибалками було знайдено викинуте на берег хвилями тіло чоловіка в помаранчевому гідрокостюмі з написом «Ванесса».

Встановити особу загиблого спочатку було неможливо, оскільки при ньому не було жодних документів. Після проведення судмедекспертизи у морзі м. Бердянська він був ідентифікований як Димитров Георгій, житель болгарського міста Бургас.

Окрім того, 19 березня МНС отримало інформацію про те, що знайдений 14 березня в Азовському морі в районі острова Бірючий потонулий чоловік, на якому були лише плавки, шкарпетки, годинник і браслет, впізнаний як Димитров Мирослав, капітан «Ванесси».

Таким чином, тіла всіх 8 людей зниклих з цього судна знайдені протягом березня. Рятувальниками МНС і прикордонниками пошуково-рятувальні роботи на узбережжі Азовського моря припинені.

Як повідомляв УНІАН, уночі 3 січня надійшла інформація про те, що суховантаж “Ванесса”, який виходив із порту Бердянськ у Керченську протоку з вантажем металу, від удару хвилею дістав пошкодження і подав сигнал SOS. На теплоході перебували 11 членів екіпажу (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України).

Протягом 3-4 січня одного з членів екіпажу теплохода вдалося врятувати, були знайдені тіла ще двох членів екіпажу, а також 2 порожні рятувальні плоти з потерпілого судна. Подальші пошуки результатів не дали.