Кримські нафтотрейдери протидіють АМКУ у проведенні розслідування

У Криму, де на АЗС встановлено найвищі в Україні ціни на бензин, триває розгляд справ щодо вчинення 5 операторами ринку антиконкурентних узгоджених дій та зловживання монопольним становищем.

Пр це йдеться у заяві голови Антимонопольного комітету України Олексія КОСТУСЄВА. За його словами, "нафтотрейдери всіляко протидіють Кримському відділенню Комітету у проведенні розслідування". Тому він прийняв рішення щодо розгляду цих справ в центральному апараті АМКУ.

Як повідомляв УНІАН, в Криму ціна на бензин марки А-95 перевищила позначку 6 грн. за літр. Кримські нафтотрейдери зазначають, що 6 грн. за літр А-95 - не межа. За прогнозами, до кінця березня ціна літра бензину становитиме 6,30 грн.

Ряд операторів пояснюють підвищення цін тим, що «закупівельна ціна в постачальників зросла, збільшилися транспортні витрати, нестабільна ситуація на світовому ринку».