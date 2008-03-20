Податківці вилучили у кримчанина 500 кубометрів газу

Співробітники податкової міліції вилучили машину-заправник і 500 кубометрів газу у мешканця Євпаторії (Крим), який реалізовував метан без необхідних документів.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, співробітник однієї із євпаторійських фірм заправляв газові балони із службової машини-заправника, не маючи дозволу МНС і дозволу на розміщення об`єкту торгівлі.

Матеріали по даному факту готуються для передачi в суд.