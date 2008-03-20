Податківці вилучили у кримчанина 500 кубометрів газу
00:01, 20 березня 2008Крым
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Метаном торгував без документів
Співробітники податкової міліції вилучили машину-заправник і 500 кубометрів газу у мешканця Євпаторії (Крим), який реалізовував метан без необхідних документів.
Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, співробітник однієї із євпаторійських фірм заправляв газові балони із службової машини-заправника, не маючи дозволу МНС і дозволу на розміщення об`єкту торгівлі.
Матеріали по даному факту готуються для передачi в суд.
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