Молодий чоловік убив 60-річну коханку, яка вимагала її задовольнити

28-річний мешканець Сімферопольського району Криму побив до смерті свою 60-річну коханку, яка вимагала від нього задовольнити її "любовну пристрасть".

Жінка залишилася незадоволена чоловічими здібностями свого співмешканця, через деякий час розбудила коханця і заявила про свої права на продовження утіх. Чоловік був в поганій фізичній формі і попросив дати йому спокій. «Таке відношення жінку дуже образило: вона почала штовхати коханця, щоб він не міг заснути», - повідомляє прес-служба міліції Криму. У пориві злості чоловік почав бити жінку. «Спочатку бив руками і ногами, а потім, коли вона впала з ліжка на підлогу, він ще потоптався по ній ногами. Жінка отримала смертельні травми, лікарі не змогли її врятувати», - повідомляє міліція.

Сусіди повідомили про випадок міліціонерам. Оперативники затримали вбивцю за "гарячими слідами". Чоловік дав свідчення і "послався на згубний вплив алкоголю". Зараз він арештований і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Як з`ясувалося, у жінки молодий чоловік поселився кілька місяців тому, після того, як звільнився з в`язниці. Жінка ніде не працювала і страждала від хронічного алкоголізму.