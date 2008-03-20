10 держав просять НАТО підтримати Україну і Грузію

Дев`ять держав колишнього соціалістичного табору та Канада просять Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФЕРА підтримати приєднання України та Грузії до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає “Німецька хвиля”, зокрема, Болгарія, Словаччина, Польща, Чехія, Словенія, Румунія, Естонія, Литва, Латвія та Канада 19 березня звернулися із неформальним листом до Генсека НАТО з пропозицією підписати із Україною та Грузією План дій щодо набуття членства в Альянсі вже під час саміту 2-4 квітня в Бухаресті.

"Цей план дій стане внеском до більшої стабільності та демократії у Європі", - сказано в листі.