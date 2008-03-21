Кримські татари в оточенні «Беркута» вимагають землю (фото)

Близько 400 учасників так званих «полян протесту» проводять пікет біля Верховної Ради Криму з вимогою виділити їм земельні ділянки під будівництво житла.

Як передає кореспондент УНІАН, до будівлі парламенту автономії стягнуті бійці спецпідрозділу «Беркут» і співробітники Внутрішніх військ.

Правоохоронці змінюють один одного. Біля парламенту чергують близько десяти машин «Беркута» і ВВ. Всього на місці перебувають близько півтисячі бійців.

Репатріанти виступають під транспарантами: «Землю - народу, корупціонерам - в`язниці», «Звільніть наші будинки, поверніть наше майно» та ін. Пікетники періодично скандують «Ганьба!» і «Аллах акбар!». Також вони періодично стукають палицями по залізних бочках.

Кримські татари і слов`яни, які беруть участь в акції протесту, вимагають зустрічі з головою парламенту автономії Анатолієм ГРИЦЕНКОМ. Учасники акції просять виділити землю у ряді регіонів Криму, зокрема, в Сімферопольському районі і Євпаторії.

«Ми вимагаємо землю в одному з селищ Сімферопольського району, ми на ній вже два роки стоїмо. Ми хочемо, щоб нам узаконили ці землі, щоб ми могли будувати. Самовільно ми не можемо почати будівництво, потім раптом бульдозером все знесуть. Але нас всі ігнорують!», - сказала кореспонденту УНІАН одна з учасників акції Аліє ІБРАЇМОВА.

Крім того, пікетники вимагають повернути їм намети, які були днями демонтовані. Керівництво Криму не виходить на переговори з репатріантами.

Один із пікетників не виключив, що найближчим часом кримські татари можуть виставити намети в Києві. «Хай бачать, що це проблема (земельна проблема – УНІАН), якщо тут вирішувати не можуть, хай вирішують у Києві», - сказав пікетник.

Дані акції не узгоджені з Меджлісом кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня активісти «полян протесту» встановили біля ВР Криму наметове містечко - два великі армійські намети і декілька маленьких наметів. Організатори назвали акцію безстроковою, заявивши, що не підуть, поки не буде вирішене земельне питання репатріантів по Євпаторії, Сімферополю і Сімферопольському району.

Меджліс засудив дії пікетників, заявивши, що окремі учасники так званих «полян протесту», встановивши наметове містечко перед ВР автономії, порушили раніше прийняті домовленості.

Кримський спікер А.ГРИЦЕНКО зажадав прибрати наметове містечко. За його даними, намети перед будівлею кримського парламенту були встановлені незаконно, і суд ухвалив рішення їх демонтувати. 19 березня намети були демонтовані. Державний виконавець зачитав пікетникам рішення суду, який постановив прибрати наметове містечко біля кримського парламенту. При цьому держвиконавець не показав рішення суду на камери телевізійників. Намети скрутили, закинули у вантажівки і відвезли. Пікетники називають незаконним знесення наметів.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що питання репатріантів вирішуватиме з Меджлісом, а не з учасниками акція протесту біля ВР АРК.