Ющенко привітав християн західного обряду з Великоднем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав християн західного обряду з Великодніми святами. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Сердечно вітаю вас із святом світлого Воскресіння Христового”, - йдеться у привітанні. “Нехай ці святкові дні наповнять ваші серця світлом любові до Бога і ближніх, зміцнять віру, дарують наснагу на добрі справи і надію на милосердя Боже” – підкреслив глава Української держави. В.ЮЩЕНКО побажав “доброго здоров`я, щастя і Божої ласки кожній родині. Веселих і радісних вам Великодніх свят”.