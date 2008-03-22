МДА Севастополя: дружина Саратова незаконно отримала 6,5 га землі

Севастопольська міська державна адміністрація передала до правоохоронних органів документи, за якими голова міської ради Валерій САРАТОВ у часи перебування на посаді голови державної податкової адміністрації в Севастополі нібито з порушенням чинного законодавства оформив на свою дружину три земельні паї у Байдарській долині загальною площею близько 6,5 гектарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби міськдержадміністрації.

«Вказані земельні угіддя – а це три ділянки по 2,1 га кожна - розташовані на території Орлинівської сільради. Вони були розпайовані між членами КСП «Червоний Жовтень», членами якого не були ані В.САРАТОВ, ані члени його сім`ї. Дружина В.САРАТОВА запропонувала позику по 25 тис. гривень кожному з трьох членів сім`ї Д., члени якої перебували в КСП «Червоний Жовтень» і одержали після розпаювання три ділянки землі», - наголошується в повідомленні.

У ньому також йдеться про те, що договір був завірений нотаріально з умовою, що «через 10 років ці гроші вони зобов`язуються повернути кредитору (договори позики від 15 грудня 2004 року і 25 січня 2005 року)».

Проте, продовжує прес-служба, того ж дня у нотаріуса окрім договорів позики було оформлено три генеральні довіреності на дружину В.САРАТОВА, що надають їй повне право розпоряджатися всіма трьома паями, у тому числі право на продаж.

«Севастопольська міська державна адміністрація вважає, що дії пана САРАТОВА та членів його сім`ї є неприпустимими для державних службовців першої категорії і завдають не тільки економічного збитку державі, але й підривають в очах громадян авторитет місцевої влади», - підкреслюється в повідомленні.

В той же час, як повідомила прес-секретар голови Севастопольської міської ради Тетяна ШКАРІНА, «ця інформація не відповідає дійсності».

Довідка УНІАН: мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діяв в Україні до 1 січня 2008 року.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачає продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до ухвалення законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».