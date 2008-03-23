Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала християн західного обряду з Великоднем.

“Пасха Христова - величне і надзвичайно символічне свято. Свято воскресіння та оновлення. Наша віра у пришестя у наш земний світ, а потім воскресіння на небо Ісуса Христа, який є сином Божим, для всіх віруючих засвідчує перемогу життя вічного над смертю”, - йдеться у вітанні, текст якого розміщений на Урядовому порталі.

“Для мене, як і кожної віруючої людини, це день, який свідчить про торжество добра над злом, правди над неправдою, віри над безвір’ям”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр побажала всім здоров’я, успіхів, наснаги, а особливо – Віри, Надії та Любові!