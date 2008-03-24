Список моряків, які вважаються зниклими без вісти

Доля 18 українських моряків, затонулого біля Гонконгу судна «Нафтогаз-67» (прапор України, належить ДАТ "Чорноморнафтогаз"), залишається невідомою. Рятувальні роботи продовжуються.

Список 18 українських моряків:

старший помічник капітана Андрій ГУБІН (1965 р.н.),

2-ої помічник капітана Дмитро МАКАРОВ (1981 р.н.),

боцман Микола ІВАНІЧЕНКО (1957 р.н.),

старший механік Віталій ВЕЛІКІЙ (1972 р.н.),

2-ої механік Володимир ІВЧЕНКО (1975 р.н.),

4-ий механік Дмитро АНІСІМОВ (1987 р.н.),

електромеханік Ігор ДИРДА (1969 р.н.),

старший електрик Микола КІНДЮК (1954 р.н.),

старший моторист Андрій БАРАНОВІЧ (1962 р.н.),

мотористи 1-го класу Максим ТАРАН (1982 р.н.), Олександр ПИСКУНОВ (1975 р.н.), Віталій БОНДАР (1975 р.н.), Едем АМЕТОВ (1964 р.н.),

матроси 1-го класу Максим НЕЖИНСЬКИЙ (1983 р.н.), Дмитро НАЗАРЕЦЬ (1979 р.н.), Дмитро АКУЛЕНКО (1983 р.н.), Олександр КАРДАШ (1976 р.н.),

кухар Ольга МАРСОВА (1957 р.н.).

Як повідомляв УНІАН, 22 березня о 21.26 за місцевим часом (о 15.26 за київським часом) у Південно-Китайському морі поблизу САР Сянган відбулося зіткнення українського судна «Нафтогаз-67» з китайським судном. В результаті катастрофи «Нафтогаз-67», за словами капітана, затонув упродовж 5 хвилин. На судні перебували 25 осіб (24 українці і один представник Китаю).

7 членів екіпажу – один громадянин Китаю і 6 українців (капітан судна Юрій КУЛЕМЕСІН, третій помічник капітана Ігор ВАЛЬЧУК, начальник радіостанції В’ячеслав МАКАРЕВІЧ, 3-й механік Євген ЄПАНЧИН, моторист 1-го класу Олександр ЛУНІЧЕВ, буфетник Інна ЯНКОВА) - при зіткненні перебували на верхній палубі і були підібрані рятувальниками у відкритому морі.

У МЗС відкрито „гарячу телефонну лінію” для надання оперативної інформації (8-044) 2381588, (8-044) 2534488.