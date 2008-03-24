Бійці МНС знайшли хлопчика, який заблудився у лісі

У Криму рятувальники знайшли хлопчика, який заблудився у лісі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 23 березня поблизу села Наукове Бахчисарайського району в лісовому масиві під час гри заблукав хлопчик, 1998 року народження, мешканець села Перове Сімферопольського району. Батькам не вдалося знайти дитину, і вони звернулися по допомогу до МНС.

Через декілька годин рятувальники МНС знайшли хлопчика у задовільному стані.