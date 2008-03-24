Бійці МНС знайшли хлопчика, який заблудився у лісі
13:05, 24 березня 2008Крым
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Шукали декілька годин
У Криму рятувальники знайшли хлопчика, який заблудився у лісі.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 23 березня поблизу села Наукове Бахчисарайського району в лісовому масиві під час гри заблукав хлопчик, 1998 року народження, мешканець села Перове Сімферопольського району. Батькам не вдалося знайти дитину, і вони звернулися по допомогу до МНС.
Через декілька годин рятувальники МНС знайшли хлопчика у задовільному стані.
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