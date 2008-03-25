Ющенко закликав міста взяти шефство над кораблями ВМФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав міста, назви яких носять українські військові кораблі, взяти шефство над ними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що морський флот буде першим родом військ, який повністю в цьому році перейде на контрактну службу. За його словами, є багато питань, які не можна вирішити зусиллями центральної влади. «Юрій Іванович (Юрій ЄХАНУРОВ) просить, щоб ви вийшли на політику шефства. Багато кораблів військового морського флоту носить імена міст, які ви очолюєте», - сказав Президент.