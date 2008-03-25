Богатирьова допомогла Ющенку ”не словом, а справою” (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Лівадії (Ялта, Крим) взяв участь у закладенні Алеї національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, після закінчення засідання Національної ради з питань взаємодії органів державної влади й органів місцевого самоврядування, яке проходило сьогодні в Лівадії, Президент, а також секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА висадили перед будівлею Лівадійського палацу-музею декілька гімалайських кедрів.

Крім того, голови обласних держадміністрацій і мери міст країни взяли участь у закладенні Алеї національної єдності, висадивши близько 80 туй.

Як повідомив журналістам голова Республіканського комітету з лісового й мисливського господарства АР Крим Ігор КАЦАЙ, кедри були узяті з кримських розсадників. Також І.КАЦАЙ повідомив, що сьогоднішня акція проходила в рамках Всеукраїнської програми «Весняна толока».