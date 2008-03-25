Шкоду за мазут у протоці повинні сплатити суб`єкти господарювання

Утилізацію понад 4 тис. тонн суміші мазуту з піском, що зібрані після аварії суден у Керченській протоці восени 2007 року й знаходяться в Керченському морському порту, буде розпочато найближчими днями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Лівадії (Ялта) Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За словами Президента, міністр із питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА поінформував його, що утилізацію відходів суміші мазуту з піском буде розпочато буквально цього тижня, а завершити роботи планується протягом двох-трьох тижнів.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що у МНС є всі можливості для проведення робіт із утилізації нафтовідходів. Також глава держави висловив надію, що найближчим часом ситуацію буде вирішено.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повідомив, що кілька днів тому в нього була розмова з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ щодо ситуації в Керченській протоці.

«Ми домовилися про те, що на рівні двох урядів буде відновлено переговори про завершення робіт із утилізації цих відходів й завершення розрахунків за завдану шкоду», - сказав Президент.

На його думку, шкоду, яку було завдано навколишньому середовищу Керченської протоки, повинні сплатити суб`єкти господарювання, відповідальні за ситуацію, що склалася в протоці.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці внаслідок шторму зазнали катастрофи близько десяти суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і в Ленінському районі АР Крим було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями й піском.

У лютому на ділянці від мису Такіль до Аршинцевської коси за 1-1,5 м від води спостерігалися плями водоростей із нафтопродуктами діаметром від 1 до 10 см. Лінія забруднення переривчаста, переважно плями спостерігалися в кутових частинах і бухтах, повідомляло кримське головне управління МНС.