Мусульманами Криму зібрано майже 120 тисяч каменів

За час проведення акції «Від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» на ділянці землі в Сімферополі, де кримські татари хочуть збудувати Соборну мечеть, зібрано майже 120 тисяч каменів.

Про це УНІАН повідомили в штабі мирної акції кримських татар - інформаційного пікету на місці майбутнього будівництва Джума Джамі (Соборній мечеті).

«Загальна кількість принесених будівельних каменів за весь період акції (12 лютого – 25 березня) становить 119 тис. 175 каменів», - сказано в повідомленні.

Крім того, до фонду підтримки акції за час її дії надійшло майже 214 тис. грн. пожертвувань.

Централізований прийом пожертвувань за принципом «Від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» буде продовжено до 31 березня включно. Після цього люди, які хочуть зробити свій внесок в акцію, зможуть зробити це тільки в індивідуальному порядку.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років.

10 січня 2008 року на сесії міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку на вулиці Луговій, 6 замість ділянки на вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській почалася акція ”Від кожного мусульманина – по одному каменю”. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою, заявивши, що фактично відбувається захоплення землі.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з ДУМК договір оренди ділянки площею 2,7 га на вул. Ялтинській, 22 для будівництва мечеті.

28 лютого міськрада Сімферополя прийняла рішення «на прохання жителів» і на підставі колективного звернення низки установ визнати лісопарковою зоною ділянку землі на вул. Ялтинській, 22 і прилеглу до неї територію. Міськрада, задовольнивши протест прокуратури, скасувала рішення про виділення ділянки землі під мечеть на вул. Луговій, 6 (оскільки мусульмани не просили владу виділити їм цю землю). Водночас міськрада порекомендувала ДУМК подати заявку на отримання землі на вул. Луговій, 6 для будівництва мечеті.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ вимагає порушити кримінальну справу проти посадовців і депутатів міськради.