Герасим’юк закликала пам`ятати, що є не тільки чорний та білий кольори

Відома тележурналістка, народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Ольга ГЕРАСИМ’ЮК закликала кримських колег-журналістів до толерантності у висвітленні подій у Криму.

«Я закликаю колег бути з’єднуючою ланкою між людьми і завжди пам`ятати про відповідальність за кожне сказане слово, давайте будемо толерантними, давайте пам`ятати, що є не тільки чорний та білий кольори, але між ними існує безліч відтінків», - сказала журналістка на прес-конференції в Сімферополі, інформує прес-центр Кримської НСНУ.

За словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, під час робочої поїздки до Криму вона побачила обнадійливі приклади, коли діти демонстрували дорослим, як треба відноситися до людей іншої національності.

«Діти, виступаючи з концертом, одягалися в українські костюми, потім міняли їх на кримськотатарські, співали російські народні пісні, і це не викликало ніякого непорозуміння або відторгнення, навпаки, вони робили це із задоволенням - розповіла О.ГЕРАСИМ’ЮК . - Діти, показують нам, як треба відноситися до людей і як би вони хотіли, щоб поводилися дорослі».