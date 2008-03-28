Новий список членів Ради представників кримських татар при Президенті

Лідер Меджлісу кримських татар, голова Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ передав на затвердження Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ новий список членів Ради представників, у якому немає Куртсєїта АБДУЛЛАЄВА.

Як повідомили УНІАН у Представництві Президента України в Криму, про це стало відомо під час зустрічі постпреда глави держави в автономії Леоніда ЖУНЬКА з головою Меджлісу.

"М.ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що передав на затвердження Президенту України новий список членів Ради представників кримськотатарського народу, в якому немає К.АБДУЛЛАЄВА", - йдеться у повідомленні Представництва Президента в Криму.

За інформацією прес-служби Меджлісу, М.ДЖЕМІЛЄВ відповідно до Указу Президента «Про внесення змін до Положення про Раду представників кримськотатарського народу при Президенті України» надіслав лист на адресу глави держави про персональний склад Ради представників кримськотатарського народу при Президенті.

За словами М.ДЖЕМІЛЄВА, новий склад Ради представників кримськотатарського народу при Президенті було сформовано і затверджено на підставі результатів обрання нового складу Меджлісу на першій сесії Курултаю кримськотатарського народу 5-го скликання.

У списку Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, який передано на затвердження В.ЮЩЕНКУ, – 33 особи (зокрема, голова Ради – М.ДЖЕМІЛЄВ, перший заступник голови Ради – Рефат ЧУБАРОВ, секретар Ради – Ремзі ІЛЬЯСОВ).

Як відомо, прізвище К.АБДУЛЛАЄВА фігурувало в справі про масову бійку в сімферопольському барі ”Cotton club” і побитті журналістів ряду телеканалів у кримському селищі Сімеїз. У 2004 році Центральний райсуд Сімферополя засудив шістьох кримських татар до позбавлення волі на строки від 1,5 до 9 років. К.АБДУЛЛАЄВ, який за первинним вироком суду одержав найбільший термін - 9 років, був помилуваний Президентом влітку 2007 року.

Ряд громадсько-політичних організацій автономії (зокрема, активісти партії «Російський блок» і Російської громади Криму) вимагали від глави держави виключити К.АБДУЛЛАЄВА з Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України.

Список (на рос. мові - УНІАН)

1 Джемилев Мустафа - председатель Совета

2 Чубаров Рефат - первый заместитель Председателя

3 Ильясов Ремзи - секретарь Совета

4 Аблаев Эмирали

5 Авамилева Эмине

6. Адильсеитов Рефат

7. Асаба Мустафа

8. Джелял Нариман

9. Измайлова Ресуде

10. Каджаметова Сафуре

11. Кадыров Синавер

12. Кайбуллаев Шевкет

13. Кубединов Февзи

14. Куртсеитов Руслан

15. Куртумеров Зевджет

16. Мамутов Бекир

17. Мусаев Таир

18. Османов Кадыр

19. Салиев Сервер

20. Салманов Мустафа

21. Смедляев Заир

22. Смирнов Заур

23. Сулейманов Абмеджит

24. Табах Садых

25. Тупалов Осман

26. Умеров Ильми

27. Хайрединов Эреджеп

28. Халилов Ислям

29. Хамзин Али

30. Чегертма Ибраим

31. Чийгоз Ахтем

32. Эннанов Руслан

33. Юнусов Лемар