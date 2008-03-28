АМКУ оштрафував севастопольські ”Автомобільні дороги України”

Перешкоджали перевірці

Севастопольське міське відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ДП «Севастопольський упрдор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на 16 тис. грн. Як повідомляє прес-служба АМКУ, «Севастопольський упрдор» оштрафований за порушення конкуренційного законодавства. Зокрема, під час проведення планової перевірки ДП створило працівникам Відділення АМКУ перешкоди. Це суперечить п.16 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», кажуть в АМКУ.

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