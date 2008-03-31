Колектив співробітників і правління Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» висловив співчуття сім`ям загиблих моряків буксира «Нафтогаз-67».

«Важко усвідомлювати, що катастрофа зламала долі цілих сімей, понесла життя тих, кого любили і чекали. Практично неможливо в такі гіркі хвилини знайти слів для тих, хто втратив синів, чоловіків і батьків», - йдеться в співчутті колективу компанії.

«Дуже важко пережити цю трагедію. Але треба набратися душевних сил і разом, спільно, подолати наслідки біди, яка трапилася», - відзначає колектив.

Пам`ять про загиблих моряків назавжди залишиться в наших серцях, відзначає «Чорноморнафтогаз».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР).

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Вони врятовані.

Знайдені тіла трьох моряків. Доля 15 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» залишається невідомою.