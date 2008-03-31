В Ялті хочуть заборонити продаж пива у скляній тарі

В Ялті (Крим) хочуть заборонити продаж пива і води у скляній тарі в центрі міста.

Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, виконком міськради ухвалив рішення про підготовку регуляторного акту про введення заборони на продаж пива і води у скляній тарі в центрі міста.

У прес-службі відзначають, що після проведення масових заходів в центрі міста небезпечно ходити через скло. В мерії вважають, що введення заборони на продаж пива і води у скляній тарі в центрі міста і на набережній може вирішити проблему.