В Ялті хочуть заборонити продаж пива у скляній тарі
18:00, 31 березня 2008Крым
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В центрі міста небезпечно ходити
В Ялті (Крим) хочуть заборонити продаж пива і води у скляній тарі в центрі міста.
Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, виконком міськради ухвалив рішення про підготовку регуляторного акту про введення заборони на продаж пива і води у скляній тарі в центрі міста.
У прес-службі відзначають, що після проведення масових заходів в центрі міста небезпечно ходити через скло. В мерії вважають, що введення заборони на продаж пива і води у скляній тарі в центрі міста і на набережній може вирішити проблему.
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