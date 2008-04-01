3-4 квітня в Ялті (АР Крим) під егідою Ради Європи відбудеться Міжнародна конференція з питань регіональної політики в Україні. Участь у форумі візьмуть представники регіональної влади 14 європейських держав. Під час конференції буде проведено засідання Робочої групи Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи ”Регіони із законодавчими повноваженнями”.

Планується участь в конференції представників Секретаріату Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Української асоціації місцевих і регіональних влад, делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, Швейцарського бюро Співпраці в Україні, парламенту і уряду Криму та інших.

3 квітня - 11.00. Відкриття конференції (санаторій "Росія", Ялта).

Акредитація до 12.00 2 квітня (тел. 27-55-30, 544-190, або presscenter@rada.crimea.ua).