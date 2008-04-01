Російський сенатор говорить, що флот із Севастополя доведеться виводити

У Раді Федерації серйозно занепокоєні наміром України вступити до НАТО. Сьогоднішня заява президента США Джорджа Буша про те, що США нададуть Україні підтримку щодо вступу в НАТО - це "чергова спроба зламати інтеграцію України і Росії", вважає голова комітету Ради Федерації у справах СНД Вадим Густов. "Такі заяви президент США робив і раніше, - сказав російський сенатор РБК . - Є політичне рішення - дотиснути Україну, щоб вбити клин у відносини між цією країною і Росією". На думку В.Густова, це прагнення США викликане в першу чергу тією обставиною, що "економічна інтеграція України, Росії, Білорусії і Казахстану могла дати дуже серйозний поштовх українській економіці, перетворити її на серйозного конкурента на світовому ринку".

У разі вступу України до НАТО "в принципі ніякої інтеграції з Росією бути вже не може", переконаний В.Густов. "Вступ до НАТО - це перехід на іншу зброю, на інший калібр. Це руйнування найрозвиненішої частини української економіки - військово-промислового комплексу, де найбільш тісні зв`язки з економікою Росії", - сказав сенатор. Він наголосив, що в разі вступу України до Північноатлантичного альянсу Росії доведеться піти з Севастополя в 2017 р. "Вже тепер пішли розмови, що треба ініціювати процес виходу російських кораблів з Севастополя", - зазначив В.Густов.

На його думку, у разі вступу України в НАТО Росії, "звичайно, доведеться активніше займатися питаннями протиракетної оборони і зміцнювати флот". Водночас В.Густов висловив надію, що питання про вступ в НАТО ще не вирішене українським керівництвом остаточно. "Надія тільки на здоровий глузд самих українців. Попереду буде дуже багато всіляких політичних моментів. Народ України повинен прокинутися, адже Україна, втративши своїй орієнтований на Росію військово-промисловий комплекс, тим самим позбудеться, за різними оцінками, від трьохсот до чотирьохсот тисяч кваліфікованих робочих місць", - сказав В.Густов.