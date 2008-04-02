Кримських дітей недогодовують або годують незрозуміло чим

Прокурором Криму Володимиром БОЙКОМ за результатами перевірки додержання законодавства про захист прав дітей на безпечну продукцію та якісне харчування внесено подання до Ради міністрів АРК.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, у документі увагу урядузвертається на те, що в автономії розроблено низку регіональних програм у сфері охорони дитинства, при цьому жодна з них не передбачає заходів щодо забезпечення неповнолітніх кримчан повноцінними продуктами харчування і товарами дитячого асортименту.

Результати ігнорування владою даної проблеми викладені в поданні на прикладі численних порушень, виявлених прокуратурою.

Наприклад, не можуть скористатися гарантованими їм державою пільгами наймолодші кримчани – в автономії діє всього три молочні кухні. «А якщо враховувати, що молочна кухня Білогірського району забезпечує харчуванням лише дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в центральній районній лікарні, а дитяча молочна кухня Джанкойського району знаходиться в с.Азовське і готує тільки кип`ячене молоко для дітей цього населеного пункту, то виявляється, що фактично в Криму функціонує одна молочна кухня – в Сімферополі», - йдеться в повідомленні.

Без гарячого харчування залишилися учні в Роздольненському, Сімферопольському, Красноперекопському, Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському, Білогірському, Джанкойському районах Криму.

Не гарантована повною мірою дітям і безпека харчування, інформує прокуратура. "У дитячих закладах встановлені численні порушення вимог санітарно-епідеміологічного законодавства. На харчоблоках, посуді та обідніх столах, на пробах їжі у ряді шкіл Джанкойського, Сакського, Сімферопольського районів виявлені бактерії кишкової палички. У загальноосвітніх школах Щолкино для приготування їжі використовувалися напівфабрикати і консервовані продукти невідомого виробництва, продавалися кондитерські вироби зі штучними добавками, - йдеться у повідомленні. - Немарковану, невідомого походження, з терміном придатності, який сплинув, – таку небезпечну продукцію дитячого асортименту виявлено в спеціалізованих магазинах Сімферополя, Ялти, Судака", - мовиться у повідомленні. На всі вказані факти порушень внесені документи прокурорського реагування.

За результатами перевірки прокуратурою Євпаторії порушено дві кримінальні справи: стосовно підприємців, які поставляли в дитячий санаторій продукти без відповідних документів, і щодо співробітників ветлабораторії, які видали довідки на продукцію, що не пройшла ветконтролю.

Крім того, у поданні прокуратура вказала кримському уряду на невиконання постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і товарами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва і реалізації вказаних товарів». В автономії більшість товарів для дітей – привезенні: промислову продукцію дитячого асортименту виробляють лише одинадцять підприємств різних форм власності, а продукти харчування для дітей (соки) - лише один завод.