Головком ВМФ Росії перебуває з візитом у Севастополі

Головнокомандуючий Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ здійснює перевірку бойової готовності сил Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Як повідомляє Служба інформації і суспільних зв`язків ВМФ, адмірал відзначив "особливий настрій моряків-чорноморців на ефективне виконання поставлених завдань".

В.ВИСОЦЬКИЙ заявив, що в питаннях модернізації, поповнення корабельного складу новими кораблями ЧФ розглядається без відриву від загальної програми модернізації, відновлення складу ВМФ в цілому.

Головком ВМФ заслухав командуючого Чорноморським флотом і ознайомився із проблемами ремонту кораблів у Севастополі.

Крім того, Головком ВМФ і керівництво Севастополя поклали вінки й квіти до меморіалу Захисникам Севастополя.

В ході робочої поїздки В.ВИСОЦЬКИЙ провів зустріч із Генеральним консулом РФ у Сімферополі Олександром НИКОЛАЄВИМ. Учасники зустрічі відзначили високий рівень взаємодії між Чорноморським флотом РФ і консульством Російської Федерації в Сімферополі.