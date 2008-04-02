Янукович збирається вивести на вулиці 250 тисяч людей

3 квітня, о 17:00 Партія регіонів проведе антинатовські мітинги у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Одесі, Запоріжжі й Севастополі.

"На центральних площах міст виступатимуть представники Партії регіонів, які висловлять свою позицію щодо наміру української влади втягнути країну до НАТО всупереч волі громадян, зокрема, проти надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському саміті Північноатлантичного Альянсу", - йдеться у повідомленні прес-служби ПР. На акції протесту вийдуть 250 тисяч людей, говорять "регіонали".

Учасники мітингів в різних містах зможуть спілкуватися між собою за допомогою телемостів.

Фінальною частиною акції стане виступ у Києві лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, який зможуть побачити в інших містах проведення мітингів.