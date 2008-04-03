У Севастополі біля причалу знайдена кілометрова браконьєрська сітка

В Севастополі, в Балаклавський бухті, біля причалу виявлена і вилучена рибальська сітка завдовжки близько 1000 м.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, сітку знайшли в ході проведення заходів співробітниками відділу суспільної безпеки УМВС, інспекторами рибохорони, представниками прикордонної комендатури.

Власників сітки встановлюють співробітники міліції. Заходи щодо боротьби з браконьєрами та порушеннями правил рибальства продовжуються.

Мета заходів - нейтралізація дій угрупувань, які займаються незаконним промислом риби та інших водних живих ресурсів, а також надання допомоги в проведенні рибоохоронних заходів. З початку року в Севастополі проведено 18 рейдів. Вилучено більш як 60 кг риби, 17 рибальських сіток, 2 одиниці інших знарядь незаконного вилову риби.