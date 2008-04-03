”Співаючий ректор” відкриває свій філіал у Севастополі

4 квітня у Севастополі відкриється другий в Криму факультет Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКІМ).

Про це повідомив ректор КНУКІМ Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ під час зустрічі с заступником Постійного Представника Президента України в Криму Валериєм ПРОБИЙ-ГОЛОВОЮ.

Під час перебування в Севастополі запланована зустріч ректора із випускниками шкіл міста, кращі з яких за результатами співбесіди продовжать навчання за державні кошти в Києві, а також відбудеться його творчий вечір під назвою «З любов’ю до Севастополя».

М.ПОПЛАВСЬКИЙ розповів, що навчання на Севастопольському факультеті розпочнеться російською мовою, але його випускники будуть володіти вже як російською, так і державною мовами. "Цей факт, а також ґрунтовні фахові знання серйозно підвищать конкурентноздатність наших випускників", - підкреслив М.ПОПЛАВСЬКИЙ, повідомляє Представництво Президента в Криму.

В.ПРОБИЙ-ГОЛОВА відзначив, що випускники Київського національного університету культури і мистецтв успішно працюють в багатьох закладах культури автономії і запросив ректора провести зустріч в Сімферополі із старшокласниками Криму, які цього року отримають атестат зрілості. М.ПОПЛАВСЬКИЙ повідомив, що планує організувати такий захід у травні на базі Кримського факультету КНУКІМ.