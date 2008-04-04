Аеропорти Сімферополя та Керчі планується повернути у держвласність

Міністерство транспорту і зв`язки України планує повернути з комунальної у державну власність 24 аеропорти.

За даними міністерства, такі плани передбачені в концепції розвитку аеропортів, що нині розробляється.

Зокрема, у держвласність планується повернути аеропорти: Донецьк, Жуляни (Київ), Одеса, Сімферополь, Харків, Вінниця (Гавришевка), Івано-Франківськ, Кіровоград, Миколаїв, Луганськ, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Чернівці, Черкаси, Ізмаїл, Маріуполь, Керч, Кривий Ріг, Сєверодонецьк.

Крім того, концепцією передбачена необхідність зберегти у держвласності аеропорти Бориспіль, Бердянськ, Дніпропетровськ і Львів.